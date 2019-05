Candidato às eleições na Dinamarca faz campanha no Pornhub

Joachin B.Olsen, do partido Aliança Liberal, que concorre às próximas eleições gerais na Dinamarca, colocou um anúncio da sua campanha eleitoral num site pornográfico, o Pornhub.

“Sim, sou eu no Pornhub”, disse o candidato no Facebook, depois de oseu anúncio de apelo ao voto ser detetado no site de pornografia.

O candidato justificou depois a decisão com o objetivo de chegar a um maior número de cidadãos.

"Temos de estar em todos os lugares, e achei que seria divertido fazer um anúncio no Pornhub", afirmou Joachim B. Olsen, no canal televisivo Danish Broadcasting Corporation.

"Metade da internet é pornografia. E tenho de estar onde estão os eleitores, inclusive num site pornográfico", acrescentou.

