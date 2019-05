DECO. Telecomunicações no topo das reclamações

As telecomunicações ocupam o primeiro lugar há mais de 12 anos no ranking das reclamações que chegam à DECO.

Em 2018, os diversos canais de atendimento desta associação de defesa do consumidor, receberam cerca de 35 mil contactos entre pedidos de informação e reclamações sobre o setor das telecomunicações, avança a DECO, acrescentando que de 1 de janeiro a 30 abril deste ano, perto de 12 mil consumidores contactaram estes serviços, devido a problemas com o seu operador de telecomunicações. Prometendo desta forma, afirmar o seu posicionamento no ranking das reclamações em 2019.

Os principais motivos relacionados com este setor e que levam os consumidores a recorrer aos serviços da defesa do consumidor, passam essencialmente pela fidelização e custos associados, a falta de transparência das alterações contratuais e a qualidade dos serviços, lê-se na nota da DECO.

A DECO assinala o Dia Mundial das Telecomunicações e da sociedade de informação, comemorado hoje, disponibilizando no seu site, algumas dicas para escolher o melhor tarifário e cuidados a ter na contratação do serviço, ajudando os consumidores através desta informação a evitar alguns problemas.

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor destaca que o futuro passa obrigatoriamente pelo digital e os consumidores querem acessos e soluções cada vez mais rápidas e eficazes. Por isso, novas funcionalidades foram implementadas no portal reclamar, um novo sistema, mais fácil e rápido, permitindo apresentar reclamações de forma simples e intuitiva.