Rita Pereira mandou uma “senhora passear”

A atriz e apresentadora de televisão Rita Pereira parece não ter gostado da pergunta que uma mulher lhe fez quando a encontrou num centro comercial.

Rita Pereira esteve no programa das manhãs da TVI Você na TV, onde recordou o episódio.

"Sabes que no outro dia mandei uma senhora passear, porque ela chegou ao pé de mim e disse assim: ‘Com quem é que deixou o seu filho?'. E respondi: ‘Não tem nada a ver com isso’, com um sorriso", relatou a Manuel luís Goucha e a Maria Cerqueira Gomes.

"Já viste se toda a gente perguntasse a todas as mulheres do mundo que têm filhos onde é que os deixaram?", acrescentou.