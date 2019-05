Os encarnados venceram o Santa Clara no Estádio da Luz por 4-1, terminando no primeiro lugar, com 87 pontos - dois a mais que o FC Porto, campeão na temporada passada e que este sábado bateu o Sporting no Dragão por 2-1.

Depois da vitória, o Marquês do Pombal, em Lisboa, pintou-se de vermelho e branco e acolheu a festa.

Veja aqui alguns dos momentos vividos durante a noite de ontem.