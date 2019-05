Autocarro turístico atacado no Egito

Este domingo, um autocarro turístico foi atacado enquanto passava junto do Museu de Gizé, no Egito, avança a agência Reuters.

Enquanto o autocarro passava perto do museu, um objeto explosivo terá sido acionado.

Segundo fontes oficiais egípcias, o ataque provocou, pelo menos, 12 feridos, não havendo registo de vítimas mortais.

