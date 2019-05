Nem a estreia a solo de Maria Cerqueira Gomes chegou para derrotar a SIC

Na estreia da sexta edição do talent show, a TVI perdeu para a SIC.

O canal de Queluz de Baixo contou com uma audiência de 950 mil espetadores, enquanto o de Paço de Arcos arrecadou 1 milhão e 126 mil com o formato “Quem Quer Namorar Com o Agricultor?”.

A revista “FLASH!” avançou que Maria Cerqueira Gomes, recente apresentadora do programa “Você na TV!” ao lado de Manuel Luís Goucha, não foi a primeira escolha da TVI para a apresentação do programa das noites de domingo. De acordo com a revista, a estação tentou contratar o humorista César Mourão que rejeitou o convite alegando que “preferia ficar na SIC num projeto vencedor”.

Saliente-se que o programa da TVI encontra-se na sexta edição, não contando com a versão “Duetos” de 2012 nem “Kids” de 2014. Para além da estreia a solo de Maria Cerqueira Gomes, existe outra novidade: no painel de jurados, Fernando Pereira substitui Luís Jardim na presidência do júri.

No entanto, a TVI ganhou o dia com um share de 18,9%, ultrapassando a SIC, que obteve 16%.