Contrabando de chifres de rinoceronte em julgamento

Pai e filho, foram detidos no aeroporto de Lisboa após verificar-se que tinham em sua posse seis chifres de rinoceronte. O julgamento tem data marcada para terça-feira, porém, a justiça não conseguiu ainda notificar um dos arguidos, como indica o Diário de Notícias.

De acordo com o Diário de Notícias, as autoridades portuguesas acreditavam que o caso estava relacionado com o roubo de dois chifres que ocorreu em abril de 2011, no Museu de Ciência da Universidade de Coimbra. Contudo, após uma avaliação da situação, verificou-se que nenhum dos chifres correspondia aos depositados nesse mesmo museu.

Como indica o mesmo jornal, o principal alvo desta investigação era um grupo de irlandeses. As pistas obtidas conduziram a PJ até estes dois homens que são intermediários no negócio que conta com lojas na China. Ambos transportavam chifres sem certificados, a 2 de setembro de 2011.

"Os seis chifres de rinoceronte que os dois arguidos transportavam consigo constituem espécimes da família de Rhinocerotidae e, como tal, constituem espécimes incluídos no Anexo I da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção, sendo espécies em vias de extinção, de detenção e comércio proibidos", como indica a acusação do Departamento Central de Investigação Penal (DCIAP), citado pelo Diário de Notícias.

Os dois homens são acusados da prática de crimes de contrabando qualificado e dano contra a natureza.