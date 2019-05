Encontrado morto cachalote bebé com plástico no estômago

Foi encontrado morto, numa praia em Sicília, Itália, um cachalote bebé. O animal tinha plástico no estômago.

Carmelo Isgro, que trabalha no museu de história natural da Universidade de Messina, e que esteve envolvido na autópsia do cachalote revelou à CNN que foram encontrados “vários quilos de plástico” dentro do animal.

No facebook, a Greenpeace Itália publicou algumas imagens do animal e revelou que este tinha apenas seis anos. “Muito plástico foi encontrado no seu estômago, não sabemos se ele morreu por isso, mas não podemos fingir que nada está a acontecer”, escreve a associação.

“Nos últimos cinco meses já deram à costa italiana cinco cachalotes”, revela a associação, completando que esta é uma chamada de atenção da natureza e que é preciso fazer alguma coisa.