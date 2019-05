Meghan Markle estava à procura de um “homem britânico famoso”

Três anos depois do pedido, Meghan encontrou o Príncipe Harry

Quando ainda era solteira, Meghan Markle terá pedido a Lizzie Cundy - uma personalidade da televisão inglesa e amiga da atriz - para a ajudar a conhecer “homens britânicos famosos”. A revelação foi feita pela personalidade de televisão.

Segundo o jornal Mirror, três anos antes de a atriz ter conhecido o príncipe Harry, perguntou a Cundy se ela conhecia algum famoso.

“Vou tentar encontrar alguém”, disse Lizzie. De acordo com o mesmo jornal, na altura a personalidade televisiva pensou em Ashley Cole, jogador do Chelsea. “Mostrei-lhe uma foto do Ashley e ela disse: ‘Ah sim, ele é giro. Tem algum tipo de reputação?’ E eu respondi: ‘Claro, mas só estás aqui para te divertires'”.

Três anos depois, Meghan Markle conheceu o príncipe Harry, com quem é casada há um ano.