Taça D' Ouro Especial Rally Sprint Póvoa de Lanhoso em julho

A Taça D' Ouro Especial Rally Sprint Póvoa de Lanhoso realiza-se a 7 de julho naquela vila do concelho do distrito de Braga, prova apadrinhada pelo piloto Carlos Vieira, onde são esperados dezenas de pilotos.

O Município da Póvoa de Lanhoso e o Clube Automóvel do Minho (CAM) organizam a segunda edição da Taça D' Ouro Especial Rally Sprint Póvoa de Lanhoso, que conta agora com a inserção da prova no calendário do Troféu 2019 - Especiais organizado pelo Team Baia.

A Taça d'Ouro – Especial Rally Sprint é a terceira das sete provas do Troféu Team Baia, em que a primeira decorre a 25 de maio, na Vila das Aves, seguindo-se, a 10 de Junho, a especial em Riba d'Ave, Vila Nova de Famalicão, explicou Sérgio Aguiar, o representante do Team Baia.

Na apresentação do evento, o presidente do CAM, Rogério Peixoto, revelou as notas das alterações a efetuar ao traçado, aportando mais competitividade à prova, às quais se junta a correção da zona de saltos, “agradecendo a confiança do município na organização desta prova, esperando estar à altura do acontecimento, seja uma grande festa do automobilismo como ela merece”.

Rogério Peixoto, destacou “ser esta a continuação de uma parceria que eu espero que seja frutuosa e que cada vez mais se mostra mais sólida, entre o CAM e a Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso”.

Aposta no desporto

Segundo o presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Avelino Silva, “esta é uma modalidade que muito acarinhamos aqui no concelho e é por isso que apresentamos com entusiasmo mais uma Taça D´Ouro”.

“Este concelho tem uma aposta clara no desporto, nas mais diversas modalidades, temos consciência que o desporto promove estilos de vida saudável, o investimento que estamos a realizar, seja nos equipamentos desportivos, seja no apoio a provas como esta, é, acima de tudo, para incentivar a prática desportiva e para afirmar o concelho como amigo do desporto”, destacou Avelino Silva.

“É um investimento, não é um custo, acima de tudo para que os nossos jovens tenham no seu concelho as melhores condições, esta prova constitui também um apoio para o nosso comércio local, criando eventos que tragam gente da região e por isso, vamos todos estar bem preparados para receber os carros, os pilotos e todos os aficionados”, disse o autarca.

O percurso, como explicou Mário Rogério Peixoto, é um misto de técnica e rapidez, privilegiando-se o espetáculo, mas também a componente desportiva, esperando-se uma verdadeira enchente na vila para acompanhar mais um Rally Sprint, onde os carros de drift prometem fazer as delícias dos aficionados, já que o drift é uma modalidade em expansão e com um grande potencial, segundo acrescentou o Clube Automóvel do Minho.

Segundo afirmou o representante da direção da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), João Rito, “é para mim, particularmente gratificante estar nesta terra, sendo o CAM o clube do meu coração e tenho um grande apreço por esta terra, um grande evento em prol do Clube Automóvel do Minho e em prol desta belíssima terra que é a Póvoa de Lanhoso, felicito por isso o presidente do Município da Póvoa de Lanhoso”.

Para o representante do Team Baia, Sérgio Aguiar, “este é um troféu de sete provas, o número ideal, a perceção que tenho é que teremos a presença, em média, de 60 equipas, acho que a Póvoa de Lanhoso vai receber e bem a caravana do Troféu Especiais o troféu está destacado por viaturas de competição nas diversas divisões, vamos ter uma divisão que é o drift e temos uma divisão que é o kart cross, esperando estar fortes com um grande evento”.