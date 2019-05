Ao ler o guião, 'Bran' achou que final de "A Guerra dos Tronos" era uma brincadeira

O final da Guerra dos Tronos apesar de ter sido emitido na última segunda-feira continua a ser um dos temas mais comentados nas redes sociais entre os fãs. A morte de Daenerys Targaren, a expulsão de Jon Snow para Castle Black e a nomeação de Bran, o Corvo de Três Olhos, para rei dos seis reinos foi no mínimo surpreendente.

Apesar de muitos dos fãs terem dito não ter apreciado o final e até já terem feito uma petição online para refazer a última temporada, outros defendem com unhas e dentes que a história terminou em bem. Mas não foram apenas os fãs que mostraram opiniões divididas sobre o final do enredo, também os atores ficaram surpreendidos com as escolhas dos realizadores.

Issac Hempstead Wright, que interpreta Bran ficou muito surpreendido quando o leu o guião pela primeira vez e se apercebeu que seria a sua personagem que se iria sentar no Trono de Ferro. “Eu genuinamente pensei que era um guião a gozar e que os realizadores tivessem enviado para todos os atores um guião em que a sua personagem acabava no Trono de Ferro. Pensei ‘Esta foi boa. Esperem isto é mesmo a sério?'”, contou à Entertainment Weekly.

Apesar de surpreendido, Issac afirma ter gostado da escolha de David Benioff e Dan Weiss e considera que a sua personagem dará um bom rei. O jovem admite que sempre acreditou que a sua personagem fosse morrer nos últimos episódios e que antes de ler o guião pensava na cena de morte da sua personagem. “De certa forma eu queria morrer e ter uma boa cena de morte, com a cabeça a explodir ou algo assim”.

Emilia Clarke, a atriz que interpreta Daenerys, quando soube do desfecho da sua personagem teve de se afastar do elenco e do local de produção durante horas. Numa entrevista à EW, a atriz confessou ter chorado quando leu o guião do último episódio: “Isto surgiu do nada. Nunca pensei que isto pudesse acontecer”.

Kit Harrington, que interpreta Jon Snow, apelidou, curante uma entrevista, a última temporada de “dececionante” e antes de a mesma ser emitida. Lena Headey, mais conhecida por Cersei Lannister, confessou esperar mais da morte da sua personagem. “Queria que ela tivesse uma grande luta com alguém”, disse.