Esta companhia aérea tem viagens a partir de 4 euros

A Ryanair lançou uma campanha onde as viagens de avião estão cerca de 20% mais baratas do que o normal.

As promoções vão ser aplicadas a cerca de 100 mil lugares e estão em vigor entre os meses de maio, junho e julho. No entanto, a promoção só é aplicável nas viagens de ida.

Por exemplo, se quiser viajar do aerporto de Faro para Londres as viagens estão a 3,99 euros. Já do aeroporto do Porto para Brive, em França, poderá pagar apenas 4,99 euros. Se decidir viajar do aeroporto da capital pode ir para vários destinos de França – incluindo Paris – por 17,99 euros.