Se tem um Huawei não tome decisões precipitadas, alerta DECO

Se tem um Huawei a DECO aconselha-o a esperar antes de fazer alguma decisão precipitada.

“Aconselhamos os consumidores a aguardarem por mais desenvolvimentos antes de tomarem qualquer decisão em relação aos seus aparelhos Huawei”, afirma a associação no seu site.

A DECO revela ainda que se encontra a colaborar com “outras organizações europeias de defesa do consumidor para que a situação entre a Google e a Huawei não tenha impacto negativo para o consumidor”.

Em causa está o facto de os telemóveis pertencentes à marca Huawei passarem a ter acesso negado à playstore, assim como às atualizações do sistema operativo Android, por parte da Alphabet, a empresa-mãe da Google. As restrições surgem depois de o presidente norte-americano Donald Trump ter decidido que a empresa representa uma "risco inaceitável" para a segurança do país, tendo colocado a marca numa lista negra.