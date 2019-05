Loeb grande novidade do Vodafone Rally de Portugal

Sébastien Loeb é a grande novidade do Vodafone Rally de Portugal, competição que já venceu por duas vezes (2007 e 2009), sendo o piloto mais vitorioso de sempre da história dos ralis, somando nove títulos mundiais consecutivos (2004 a 2012).

A participação da dupla francófona Sébastien Loeb/Daniel Elena constitui mais um forte aliciante para a competição automobilística mais aguardada em Portugal, sendo que sete anos depois da sua última participação na prova portuguesa, regressa com um Hyundai i20 às classificativas portuguesas, agora disputadas nas regiões do Centro e do Norte.

O Vodafone Rally de Portugal 2019, a sétima prova do Campeonato do Mundo, cuja lista de inscritos foi já divulgada pelo ACP Motorsport, tem assim Sebastien Loeb a juntar-se pela Hyundai a Thierry Neuville e a Dani Sordo, naquela que é a última prova da primeira metade da época de 2019 do WRC, a disputar já entre os dias 30 de maio e 2 de junho.

Segundo a ACP Motorsport, a lista de inscritos apresenta 11 WRC, das equipas oficiais da Citroën, Toyota, Hyundai e Ford, quatro da nova categoria WRC2 Pro e 22 WRC2, categoria em que se incluem muitos dos pilotos portugueses, entre os quais se destacam os portugueses Ricardo Teodósio, Miguel Barbosa, Armindo Araújo, José Pedro Fontes, Bruno Magalhães e Pedro Meireles.