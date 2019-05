Conhecer a Geira Romana através de BTT

Conhecer a Geira Romana e a aldeia do Urjal, em Amares, no distrito de Braga, é aquilo que propõe para o domingo dia 16 de junho a Associação Desportiva Recreativa Cultural de Dornelas, com o Grupo de BTT Dornelas Bike Team em colaboração com a Câmara Municipal de Amares.

O V Passeio BTT AdrcDornelas - Dornelas Bike Team irá percorrer trilhos, singletracks e caminhos da freguesia de Dornelas, tais como os tão conhecidos Rio Cávado e a estrada bimilenar da Geira Romana, a par de outros locais como a aldeia do Urjal no concelho de Amares, onde poderão ver fantásticas paisagens e percorrer locais únicos, segundo referiu este sábado ao Sol a organização do evento.

A iniciativa AdrcDornelas - Dornelas Bike Team é na sua essência um percurso pela peculiar zona de Dornelas, em Amares, onde se pretende que os participantes desfrutem do prazer de andar de bicicleta, percorrendo trilhos e single tracks, num passeio onde “todos chegam em primeiro lugar e ninguém perde”, uma vez que o fator competição não é o mais importante no leque das prioridades.

O evento, que este ano já vai na quinta edição, visa aliar a promoção da actividade física à gastronomia, com degustação dos sabores que a região tão bem nos sabe presentear tais como o seu vinho verde o qual poderá ser acompanha pela famosa bifana e caldo verde. Enquadra-se entre os objetivos da AdrcDornelas / Dornelas Bike Team a “oferta, quer aos atletas, quer às suas famílias, de um dia de puro divertimento, convívio, companheirismo, fraternidade e amizade”, tendo sempre surpresas à mistura.