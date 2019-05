Cantor Gabriel Diniz, autor da música "Jenifer" morre em queda de avião

O cantor Gabriel Diniz, autor do hit brasileiro, “Jenifer” morreu devido a uma queda de avião no Brasil, esta manhã. A informação foi anunciada pelo G1 e já foi confirmada pela assessoria do cantor.

"A Luan Promoções, familiares, fãs, amigos e equipa estão todos muito abalados com esta triste notícia que apanhou todos de surpresa nessa manhã, 27. Com muito pesar confirmamos a morte do Gabriel Diniz. O cantor estava em um bimotor que caiu no sul do estado de Sergipe no começo dessa tarde. Sua alegria estará para sempre em nossos corações! Não deixaremos perder a sua irreverência jamais, você conquistou uma nação com o seu trabalho e carisma!", escreveram.

O cantor provinha da região de Feira de Santana, na Bahia, onde este tinha dado um concerto na noite anterior.

Segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave onde o artista viajava só podia ser usada para voos de instrução. A queda do avião vai ser investigada pelo Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, com sede no Recife e que abrange o estado de Sergipe.