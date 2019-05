Presidente da autarquia do Funchal renuncia ao mandato

“O presidente não fará qualquer declaração sobre o assunto antes de quinta-feira, após a reunião semanal do executivo da Câmara do Funchal”

Paulo Cafôfo, presidente da Câmara do Funchal, vai renunciar ao mandato. O anúncio foi tornado público terça-feira pelo Diário de Notícias da Madeira.

Em declarações à Lusa, o chefe de gabinete do autarca revelou que Paulo Cafôfo não vai comentar o assunto antes de quinta-feira: “O presidente não fará qualquer declaração sobre o assunto antes de quinta-feira, após a reunião semanal do executivo da Câmara do Funchal”.

O autarca é candidato pelo PS à presidência do Governo Regional da Madeira nas legislativas de setembro. E decidiu renunciar ao cargo depois dos resultados das eleições europeias, em que o PS ganhou em apenas dois concelhos da Madeira.