Investimento alemão será debatido no Porto

A evolução da representação sectorial do investimento alemão em Portugal será o tema abordado pelo anterior ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, com a passagem do investimento anteriormente mais focado na indústria para o investimento no turismo, inovação e tecnologia, no fórum sobre o novo paradigma do investimento Luso-Alemão.

O investimento alemão será debatido na Porto Business School e “o fórum constituirá um encontro único entre representantes de entidades dos dois países”, afirmou a organização, revelando que o investimento alemão em Portugal foi cerca de 1,88 mil milhões em 2018.

De acordo com os responsáveis pelo evento, agendado para o dia 7 de junho, “as empresas alemãs são diretamente responsáveis em Portugal por 35 mil empregos e se tivermos em linha de conta os indiretos", o que representa "cerca de 50 mil empregos em Portugal”.

Daniel Riscado apresentará um estudo da Roland Berger sobre os fatores que influenciam o aprofundamento das relações económicas entre Portugal e a Alemanha, “explorando o tema do equilíbrio entre o investimento português na Alemanha e o investimento alemão em Portugal”, enquanto Pedro Moura, em representação da farmacêutica Merck Portugal, irá abordar como seu tema principal “o valor acrescentado português na área científica”.

Já Paulo Guedes, o CEO da Critical TechWorks, dará a perspetiva de uma joint venture portuguesa que colabora diretamente com uma multinacional alemã como o Grupo BMW.

A Simoldes Plásticos, que é a maior produtora ao nível mundial de moldes para o setor automóvel, irá estar representada por Jaime Sá, seu director geral, que dará o exemplo do posicionamento de uma empresa portuguesa no mercado alemão, estando assegurados os contributos de Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Gaia e da Área Metropolitana do Porto, e Pedro Pinheiro, empresário e professor da Porto Business School, para além de Carlos Ribas, representante da Bosch em Portugal (com a visão deum grupo multissectorial e abrangente ao nível territorial).

Também vão marcar presença Pedro Carreira, presidente do conselho de administração da Continental Mabor, que tem apostado continuamente no investimento em Portugal, Miguel Sanches, director geral da Autoeuropa, com o tema da competitividade no sector industrial automóvel, e Luís Urmal Carrasqueira, o managing diretor da SAP, que abordará como é uma empresa tecnológica de software empresarial.

Os painéis acordarão o papel do investimento alemão no desenvolvimento da indústria e da inovação em Portugal, bem como a génese do Portugal 2020 e a evolução da tecnologia 5.0: quais serão as vantagens competitivas de Portugal para atrair os futuros investidores.

A organização é da responsabilidade conjunta da PSO – Knowledge & Communication e da Sociedade de Advogados Cuatrecasas, ali representada pelo sócio João Mattamouros Resende, que participará como moderador do fórum do investimento alemão em Portugal.