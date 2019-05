Futebol feminino. Susana Cova é a nova treinadora do Sporting

Está escolhido o sucessor de Nuno Cristóvão no comando técnico da equipa feminina do Sporting. No caso, a sucessora: Susana Cova, como confirmou o clube leonino em comunicado. A treinadora de 44 anos, antiga internacional A portuguesa, assinou por uma temporada, com outra de opção.

A mudança técnica surge depois de uma época onde as leoas falharam a conquista de todos os troféus possíveis em Portugal: campeonato, Taça e Supertaça foram para o museu do Braga, que assim venceu as primeiras provas desde que inaugurou a modalidade, em 2016/17. Por essa razão, a direção do Sporting entendeu por bem encerrar a ligação com o técnico Nuno Cristóvão, que havia vencido dois campeonatos, duas Taças de Portugal e uma Supertaça nas duas anteriores temporadas, também as primeiras do clube leonino na modalidade.

Susana Cova, que estava fora do futebol desde que deixou os sub-17 da seleção feminina em 2016, regressa assim à atividade e com o objetivo de devolver o Sporting aos títulos. Uma tarefa que se prevê ainda mais dificultada este ano, dada a subida quase certa do Benfica à primeira divisão.