Red Bull Air Race termina este ano

A marca Red Bull não justificou o porquê do fim da corrida.

A Red Bull Air Race, que começou no ano de 2003, vai terminar, segundo declarações dadas pela marca esta quarta-feira. A corrida conta com mais de 90 competições até à data e já teve lugar em Portugal, na cidade do Porto e também em Vila Nova de Gaia.

A Red Bull Air Race é uma série de corridas de aviões onde os pilotos correm individualmente contra o relógio e tentam fazer o tempo mais rápido num percurso de obstáculos. “A Red Bull decidiu não continuar a prova para lá da temporada de 2019. As corridas restantes são em Kazan, Rússia, em 15 e 16 de junho, no Lago Balaton, Hungria, em 13 e 14 de julho, e Chiba, Japão, em 7 e 8 de setembro", pode ler-se num comunicado da organização.

O porquê do fim da prova não foi justificado pela organização da Red Bull. No final da nota, a equipa deixou um agradecimento “aos pilotos, às equipas, aos patrocínios, às cidades que nos acolheram e a toda a equipa da Red Bull por tudo o que fizeram por estes fantásticos e memoráveis eventos”.