Ricardo Marques desiste do Rally de Portugal

O piloto Ricardo Marques, tal como o seu navegador, Hugo Rodrigues, desistiram hoje da sua participação no WRC Vodafone Rally de Portugal 2019, tudo devido à falta dos meios financeiros mínimos para uma participação condigna no principal acontecimento automobilístico português, conforme anunciaram ambos os pilotos, em Vieira do Minho.

O WRC Vodafone Rally de Portugal 2019 começa esta quinta-feira, em Baltar, concelho de Paredes, do distrito do Porto, não irá assim contar com a presença da dupla de pilotos, Ricardo Marques e Hugo Rodrigues, inscritos com número 74, agora obrigados a desistir.

Segundo adianta a Rádio Alto Ave, de Vieira do Minho, “apesar de todos os esforços, que se concentraram até ao último minuto, a equipa não conseguiu reunir apoio financeiro suficiente para a realização da prova”, o que inviabilizou assim a participação dos pilotos.

Em comunicado, emitido esta quarta-feira, os pilotos referem que “queremos agradecer o incansável trabalho de toda a equipa, parceiros e amigos que acreditam no nosso trabalho e nos apoiam incondicionalmente, mas nós continuaremos juntos e cada vez mais fortes”.

“Desejamos a todos os pilotos em prova, à organização, a Vieira de Minho e ao melhor público do mundo uma edição Rally de Portugal de muito sucesso”, salientam os pilotos.