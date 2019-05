Holanda proíbe os Hell’s Angels

Um tribunal de Utrecht, na Holanda, baniu o clube de motards Hell’s Angels, devido à sua cultura de violência, que o tribunal considerou por em risco a ordem pública e o Estado de direito.

Não se sabe ainda se os motards irão recorrer da decisão, que teve em conta os vários confrontos violentos com o seu gangue rival, os Bandidos – que foram proibidos no país em 2017.

A Holanda é o primeiro país a banir os Hell’s Angels, fundados na Califórnia e presentes em todo o mundo, com cerca de 470 ramos locais em 56 países, incluindo Portugal.

Os Hell’s Angels são sobretudo homens, reconhecíveis pelo gosto por motas Harley-Davidson, bem como a profusa utilização de ganga e coletes de cabedal, onde cozem os seus emblemas distintivos, representantes do estatuto na organização. Além disso, o grupo tem sido relacionado com crimes violentos, extorsão, tráfico de armas e estupefacientes – sendo descritos pelo Departamento de Estado dos EUA como organização criminosa.

Recorde-se que ainda há pouco tempo 17 membros do grupo foram presos em Portugal por “ameaçar a segurança nacional”. Juntaram-se a 41 outros Hell’s Angels, presos desde 2018, por atacarem violentamente os seus rivais do Red&Gold – um grupo motard criado por Mário Machado – num restaurante no Prior Velho.