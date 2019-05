Huawei volta a ser aceite por grupos de tecnologia

"A filiação da Huawei nunca foi cancelada, estava temporariamente modificada para assegurar o cumprimento com a Ordem do Departamento do Comércio dos EUA"

Os grupos SD Association, Wif-Fi Alliance e Bluetooth voltaram a aceitar trabalhar com a Huawei.

De acordo com o CNet, os dois grupos de tecnologia nunca tinham cortado relações com a Huawei de forma definitiva.

“A filiação da Huawei nunca foi cancelada, estava temporariamente modificada para assegurar o cumprimento com a Ordem do Departamento do Comércio dos EUA. O nome [da Huawei] estava ausente do nosso site devido a uma questão técnica”, explicou a SD Association.

Recorde-se que em causa está o facto de os telemóveis pertencentes à marca Huawei passarem a ter acesso negado à playstore, assim como às atualizações do sistema operativo Android, por parte da Alphabet, a empresa-mãe da Google. As restrições surgem depois de o presidente norte-americano Donald Trump ter decidido que a empresa representa uma "risco inaceitável" para a segurança do país, tendo colocado a marca numa lista negra.