Homem abusa sexualmente de filha da companheira

O alegado abusador terá violado a menor, de 12 anos, no quarto onde esta dormia com a irmã.

Um homem de 35 anos, suspeito da prática de atos sexuais com uma criança de 12 anos, de forma continuada, foi detido em Albufeira.

De acordo com uma nota publicada no site oficial da Polícia Judiciária, o indivíduo coabitava com a companheira e praticava os abusos, à filha da mesma, durante a madrugada. No quarto da menina, onde esta era alegadamente violada, dormia também a irmã de 4 anos de idade.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial e foram-lhe aplicadas como medidas de coação a proibição de contactar as crianças e a progenitora, bem como a proibição de frequentar os mesmos locais que a vítima.