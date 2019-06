Avião pede aterragem e é desviado para o Aeroporto de Lisboa

Foi emitido um alerta nível 1, pelo Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, para um avião com problemas elétricos, “que pediu aterragem na pista” pelas 7h59 deste domingo.

De acordo com uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) do Porto, a aeronave foi desviada para o Aeroporto de Lisboa “por causa da nebulosidade”. Foram mobilizados 30 bombeiros de 11 corporações acompanhados de 11 veículos, sendo posteriormente desmobilizados pelas 8h44.

De acordo com um funcionário da ANA Aeroportos, “até pelo menos às 13h de hoje vai haver condicionamentos na aviação no Aeroporto Sá Carneiro devido ao nevoeiro", segundo informação adiantada pela agência Lusa.

Sublinhe-se que “devido às alterações climatéricas”, um voo da Easyjet também foi desviado – devia ter aterrado, pelas 8h30, no Sá Carneiro mas foi para Santiago de Compostela, no norte de Espanha.