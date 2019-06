Carro de Ole-Christian Veiby ardeu no Rally

O incidente ocorreu em Amarante, no distrito do Porto.

O carro de Ole Christian Veiby no Rally de Portugal ardeu este sábado, na 53ª edição do Rally de Portugal, à passagem por Amarante, no distrito do Porto.

A equipa do piloto norueguês Ole-Christian Veiby e do navegador sueco Jonas Anders Andersson, que até então liderava no WRC2 e ocupava o 11º lugar da classificação geral, viu subitamente arder a partir das traseiras o seu Volkswagen Polo GTI RI, tendo saído a tempo e pelo seu próprio pé.

Operacionais dos Bombeiros Voluntários de Vila Real e marshals prestaram desde logo o apoio aos dois concorrentes, que escaparam ilesos.