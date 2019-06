Incêndio habitacional provoca um morto em Vila Nova de Gaia

Um morto é o resultado de um incêndio que deflagrou ontem numa habitação na localidade de Arcozelo, em Vila Nova de Gaia.

A vítima, que terá cerca de 50 anos, só foi encontrada mais tarde, no quarto, quando os bombeiros já tinham dado o fogo como extinto, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

O alerta foi dado às 11h13 e o combate às chamas foi levado a cabo por 28 operacionais, acompanhados por 10 viaturas.