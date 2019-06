Donald Trump 'apanhado' a dormir durante discurso da rainha Isabel II | Vídeo

Donald Trump voltou a ser o protagonista de mais um momento caricato, desta vez durante o primeiro dia de visita de Estado ao Reino Unido, na segunda-feira.

Enquanto a rainha Isabel II fazia o discurso de boas-vindas no Palácio de Buckingham durante o jantar, o presidente dos Estados foi ‘apanhado’ a dormir.

No vídeo partilhados nas redes sociais, Trump surge a lutar contra o sono durante o jantar onde participavam 170 convidados, entre a família real e outras personalidades do Reino Unido.

The President of the United States, Donald Trump, falling asleep as Her Majesty The Queen delivers her State banquet speech...pic.twitter.com/EdXh15XMre