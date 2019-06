Professora atribui prémio de criança ‘mais chata’ a aluno autista

Uma professora do ensino especial, na Índia, atribuiu o prémio de criança ‘mais chata’ a um dos seus alunos que sofre de autismo.

As críticas não tardaram em surgir e os pais já demonstraram o seu descontentamento. De acordo com o Times of Northwest Indiana, o pai da criança, de 11 anos, disse ter sido surpreendido com o prémio atribuído ao seu filho, uma vez que aos restantes alunos foram entregues prémios como ‘o mais divertido’ ou ‘o que mais evoluiu’.

“Não estávamos à espera”, disse, acrescentando que enquanto diretor ou professor não se deve deixar “isto acontecer a nenhum aluno”.

O pai revelou ainda que a criança ficou muito contente com o prémio e não fez qualquer comentário. No entanto, a mãe foi à escola no dia seguinte para exigir um pedido de desculpas.

Em comunicado, a escola revela que foi aberto um processo disciplinar à professora e deixa um pedido de desculpas a todos os afetados com esta situação.