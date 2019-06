Andy Murray com regresso à competição marcado

O tenista britânico Andy Murray anunciou esta quarta-feira que vai regressar à competição no torneio de Queens, depois de uma paragem de seis meses durante a qual foi operado à anca.

Murray, bicampeão olímpico e campeão em Wimbledon em 2013 e 2016 e do Open dos Estados Unidos em 2012, foi operado em janeiro à anca, tendo nessa altura admitido a hipótese de terminar a carreira.

Aos 32 anos soma cinco vitórias no torneio londrino de Queens, que este ano se disputa entre 17 e 23 de junho.

