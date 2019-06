"Não usem a Wikipédia", aconselha fundador

O fundador da Wikipédia, Lawrence Mark Sanger, aconselhou os internautas a não utilizarem a plataforma.

A plataforma funcionava como “um boletim de páginas em branco para se poder construir uma enciclopédia”, no entanto, as pessoas “parecem não ter percebido o que isto significava”, disse Sanger durante uma conferência que decorreu na Áustria.

Por essa razão, as pessoas acabavam por manipular e alterar a veracidade das coisas colocadas no site. Aos olhos do fundador, citado pelo El País, esse tem sido o grande desafio da plataforma - que já tem 20 anos: “Tem sido uma luta contra as pessoas que procuram prejudicar e manipular a informação, dando-lhe um cunho ideológico”.

E este “foi sempre um dos obstáculos que encontrámos desde o início. Tentámos sempre que os maus atores não arruinassem o projeto que se dedicava ao público em geral”, disse. “Infelizmente não fomos capazes de controlar nem de arranjar uma solução para o problema”, e por essa razão “o sistema da Wikipédia não funciona”, completa.

E deixa o conselho: não usem a plataforma.