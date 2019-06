Ama Lou cancela concerto no Primavera Sound

Ama Lou cancelou o concerto que tinha agendado para esta quinta-feira no NOS Primavera Sound – que começa hoje no Parque da Cidade do Porto – por motivos de saúde.

Nas redes sociais, a organização do festival revelou que uma “doença reincidente” levou a que a cantora decidisse cancelar os concertos agendados durante as duas próximas semanas.

Esta é é o segundo cancelamento no evento. A semana passada, o artista Kali Uchis já tinha cancelado o seu concerto no festival.