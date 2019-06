Benfica reage a condenação do FC Porto

Depois da condenação decidida esta manhã sob o caso dos e-mails, em que o FC Porto foi condenado a pagar dois milhões de euros ao Benfica, o clube das águias reagiu à decisão em tribunal, através de um comunicado oficial.

"O Sport Lisboa e Benfica e a Benfica SAD (em conjunto "SL Benfica") confirmam ter sido notificados hoje da sentença proferida pelo Juízo Central Cível do Porto que condenou energicamente o Futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto SAD, Francisco J. Marques e Outros, sentença essa que irá analisar detalhadamente nos próximos dias. A par da decisão de condenação, a sentença judicial decidiu ainda absolver integralmente o SL Benfica do pedido reconvencional deduzido pelo Futebol Clube do Porto.

Numa primeira apreciação, mais até que os quantitativos indemnizatórios – que em si são significativos – há aspetos que impressionam e que merecem expressa referência:



Desde logo, a confirmação da absoluta razão que assiste ao nosso Clube e que bem andou o SL Benfica quando desde a primeira hora manifestou total confiança na justiça e nos nossos Tribunais.

Por outro lado, a exemplar reprovação judicial da conduta ilícita levada a cabo pelo Futebol Clube do Porto e alguns dos seus colaboradores.



Finalmente o expresso reconhecimento por parte do Tribunal que não vale tudo e que a privacidade das pessoas e das instituições bem como a proteção da concorrência e do segredo de negócio são bens dignos de tutela jurídica em Portugal.



O Sport Lisboa e Benfica irá agora de forma profissional extrair as devidas consequências da decisão condenatória de hoje, esperando que as restantes entidades adotem idêntico procedimento"

Recorde-se que o clube tinha pedido uma indemnização de cerca de 17 milhões de euros ao FC Porto por prejuízos causados pela divulgação, no Porto Canal, dos emails envolvendo altos dirigentes do Benfica, alegado esquema de corrupção desportiva mas o tribunal decidiu colocar um valor inferior.