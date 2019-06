Pais condenados a prisão por não darem antibióticos ao filho que acabou por morrer

Um tribunal italiano condenou os pais de uma criança de sete anos a três meses de prisão, com pena suspensa, por não terem seguido a orientação do médico, que prescreveu antibióticos na sequência de uma otite.

O menino tinha uma inflamação no ouvido que se agravou, tendo passado para o sistema nervoso e atingido o cérebro, o que levou à sua morte, em março de 2017, segundo a imprensa italiana.

Os pais não se consideram anti-medicamentos ou contra a medicina dita tradicional, mas estavam preocupados com o facto de o filho estar constantemente a ser submetido a tratamentos com antibióticos e decidiram recorrer a um homeopata, que no passado tinha conseguido resultados positivos na saúde da criança.

O homeopata que analisou o menino receitou alguns tratamentos naturais e não terá advertido os pais para os riscos de um agravamento da otite, o que veio a acontecer.

Umas semanas mais tarde, o menino acabou por morrer de uma encefalite, consequência da inflamação do ouvido que se agravou e passou para o sistema nervoso.

Os pais lamentaram a sentença, ainda que seja com pena suspensa, e anunciaram que vão recorrer.

O homeopata viu a sua licença, enquanto profissional de saúde, ser suspensa, e o seu julgamento irá começar a 24 de setembro.