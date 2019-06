Vítor Pascoal venceu Rali Alto Tâmega

O Rali Alto Tâmega teve este ano uma das mais emocionantes edições da sua história, com os vencedores do ano passado, Luís Delgado e André Carvalho (Citroën C2 S1600), a encetarem um emocionante duelo no asfalto com o Porsche 991 GT3 Cup de Vítor Pascoal e Pedro Alves, com uma competição este ano organizada pelo CAMI Motorsport.

Apesar de pontuarem para dois campeonatos diferentes, o Campeonato Norte de Ralis e o Campeonato de Portugal GT de Ralis, Delgado e Pascoal entraram para a última classificativa do rali separados por apenas oito décimas de segundo, isto após quase 100 quilómetros cronometrados.

Nos decisivos 16,32 quilómetros de Chaves Oeste, Vítor Pascoal atacou forte e viu ainda o seu adversário direto sofrer uma ligeira saída de estrada numa das zonas mais rápidas da especial flaviense.

O piloto do Porsche entrou para a distinta lista de vencedores do Rali Alto Tâmega, da qual fazem parte nomes como Joaquim Santos, Joaquim Moutinho, António Rodrigues, José Miguel, Carlos Bica ou Fernando Peres.

André Cabeças e Bino Santos foram os primeiros líderes da prova ao serem mais rápidos na classificativa de Valpaços (15,37 kms), mas a dupla do Mitsubishi Lancer Evo IX viria a sofrer um despiste na especial seguinte, Chaves Sul (17,76 kms), sendo aí que Luís Delgado assumiu o comando da prova, até ser desalojado por Vítor Pascoal na penúltima especial de domingo, a segunda passagem por Montalegre (PE8, 11,08 kms).

Pedro Silva e Alexandre Rodrigues também estiveram em excelente plano e levaram o Porsche 997 GT3 Cup ao segundo lugar da geral e a igual posição no Campeonato de Portugal GT de Ralis, com Márcio Pereira e Patrícia Pereira a serem os vencedores da prova do Campeonato Norte de Ralis, colocando ainda o Mitsubishi Lancer Evo VII no terceiro lugar da geral absoluta.

Seguiram-se os mais rápidos do Grupo X5, Parcídio Summavielle e Alberto Oliveira, no Renault Clio R3, que foram secundados no pódio da categoria por Ramiro Brito e Luís Roby, que se estreavam com o Citroën DS3 R5. Mário Castro e Ricardo Cunha levaram o Ford Fiesta R2T ao 2.º lugar do Campeonato Norte de Ralis, enquanto Augusto Costa e Susana Silva completaram o pódio do CNR com o Peugeot 208 R2.

Destaque ainda para os triunfos de Luís Mota e Alexandre Ramos (Mitsubishi Lancer Evo VI) na abertura do Campeonato de Portugal de Clássicos de Ralis, e do jovem Rafael Marques Pereira e António Pereira na prova da Copa Peugeot 106.