Mulher detida em Braga por tentativa de homicídio

A Polícia Judiciária (PJ) de Braga deteve, esta segunda-feira, uma mulher por estar fortemente indiciada pela prática dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada e ofensas à integridade física a um homem e a uma mulher. Os crimes ocorreram no dia de ontem.

O marido da suspeita foi igualmente constituído arguido por ser suspeito de um crime de ofensas à integridade física.

As vítimas, um casal com ligações familiares aos suspeitos, foram agredidos “a soco e a pontapé, tendo o homem sido ferido na cabeça e no abdómen por uma arma branca empunhada pela detida”, revelou a PJ em comunicado enviado às redações.

A suspeita de 35 anos e esteticista de profissão vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para ficar a conhecer as medidas de coação aplicadas.