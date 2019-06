O fim de 15 anos de casamento. Fernanda Serrano passa a viver com os pais

Pedro Miguel Ramos, atual relações públicas de 45 anos, e Fernanda Serrano, atriz da mesma idade, confirmaram a separação na semana passada. Após 16 anos de casamento e quatro filhos em comum, o antigo repórter do Big Brother e a estrela do canal de Queluz de Baixo, decidiram colocar um fim à relação. De acordo com a FLASH!, o apresentador já tinha deixado de viver na vivenda que a atriz tem na Herdade da Aroeira, na Margem Sul, antes deste mês.

A atriz foi viver com os pais, Jaime e Ercília, que se têm dedicado à educação dos netos Santiago, de 14 anos, Laura, de 11, Maria Luísa, de 10, e Caetana, de 3. “Ela tem muitos bons princípios, é muito orientada para a família” explicaram os progenitores da autora do livro ‘Viva a Vida’, no decorrer do lançamento do mesmo, citados pela revista anteriormente mencionada.

Recorde-se que os rumores do divórcio surgiram há seis anos e uma fonte próxima do casal avançou que o mesmo só se manteve unido pelos filhos sendo que, nos últimos tempos, segundo a FLASH!, Serrano "não escondia na rua o mal-estar sentido dentro de casa e também não se calava na hora de criticar ou acusar o marido de ser um fardo na relação, e até na família, chegando mesmo a insultá-lo e a espicaçá-lo para se mexer e encontrar trabalho".