Empregada de bar cobra extra de 10 euros a grupo de clientes por “tocar los cojones”

E se recebesse uma fatura com um extra de 10 euros para pagar por “tocar los cojones”? Aconteceu em Vizcaya, no País Basco, em Espanha, e a fatura já se está a tornar viral nas redes sociais.

A expressão, utilizada com o significado de "causar irritação" ou "zanga", surgiu na fatura de um grupo de clientes da taberna Eguzki.

A fatura, que mostrava um total de 12 euros a pagar, e grande parte desse valor por “tocar los cojones” da empregada daquele estabelecimento, foi partilhada por um dos clientes no Twitter.

No programa Espejo Público, emitido pelo canal de televisão espanhola, Antena 3, a empregada contou que tudo não passou de uma partida premeditada.

"Ao ver na Internet um recibo igual, lembrei-me de fazer a piada. Comentei a ideia com o chefe que me disse que sim, para avançar”, contou a mulher, acrescentando ainda que os clientes em questão são amigos do dono do estabelecimento e frequentam aquele espaço frequentemente.

“Com eles podemos ter brincadeiras destas”,acrescentou, revelando que os clientes levaram a partida com muito humor e pagaram o valor extra “muito contentes”.