Dupla portuguesa compete em Espanha

Depois de um bom início em Nogaro, com a subida ao pódio na segunda corrida das GT4 South European Series 2019, em território francês, a Veloso Motorsport chega à segunda jornada do ano com a motivação em alta, tendo por objetivo lutar pelas vitórias da classe Pro-Am no Circuito de Jarama, em Espanha.

Miguel Cristóvão e Francisco Abreu voltam a partilhar a condução do Mercedes AMG GT4 da formação nortenha e mostram-se otimistas para este segundo desafio da época, de uma competição, onde afirmam “pretender ultrapassar todas as dificuldades e dar o máximo para cumprir o principal objetivo da temporada, que é chegar ao título”.

Francisco Abreu começou por saudar “o facto de para esta segunda prova já existirem mais inscritos, o que reforça a competitividade" da competição.

“Para esta segunda corrida, volto a ter o problema de não conhecer a pista e por isso terei de aproveitar ao máximo o tempo de treinos, que para esta jornada é mais reduzido, de forma a conseguir rapidamente um bom ritmo”, disse Francisco Abreu.

“Queremos continuar a evoluir para podermos lutar pelos trunfos em todas as provas”, acrescentou.

“De todos os circuitos do campeonato, este será na minha opinião aquele onde o nosso carro estará menos à vontade, mas mesmo assim nós estamos inteiramente convictos que seremos competitivos e que vamos lutar pelas vitórias em Jarama, levando a melhor face a uma oposição de grande qualidade e que surge reforçada para esta prova com a chegada de novos concorrentes ao campeonato, o que é de facto uma boa notícia para todos”, afirmou Miguel Cristóvão.