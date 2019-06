Bolsonaro demite ministro da Secretaria de Governo

O ministro da Secretaria de Governo, general Carlos dos Santos Cruz, foi demitido, na quinta-feira, por Jair Bolsonaro. O chefe de Estado brasileiro já substituiu o general, ocupando o seu lugar com o atual chefe do comando Militar Sudeste, Luiz Eduardo Baptista Pereira, anterior comandante da missão de paz das Nações Unidas no Haiti, anunciou o porta-voz da Presidência.

Carlos dos Santos Cruz é já o terceiro ministro demitido por Bolsonaro no espaço de seis meses.

Esta decisão foi tomada por “falta de alinhamento político-ideológico”, afirmou a imprensa local. A partir da página da Secretaria do Governo do twitter, o general Carlos dos Santos Cruz referiu que saiu do Governo “por decisão” do Presidente brasileiro, não adiantando quais os motivos que levaram a esta decisão.

Em conversa com jornalistas, Jair Bolsonaro revelou, esta sexta-feira, que tenciona demitir o presidente dos correios, Juarez Aparecido Paula Cunha, refere a Agência Brasil. "Ele se comporta como um sindicalista", referiu o chefe de Estado.