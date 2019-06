O que diz Madonna a Portugal

No dia do lançamento do seu novo álbum de estúdio, "Madame X", Madonna deixou uma mensagem aos portugueses

«O meu novo álbum é uma carta de amor para ti, Portugal, e para a tua bonita cultura». Rematadas com um «obrigada» em português, são estas as palavras de Madonna, num vídeo divulgado esta sexta-feira, dia em que lançou Madame X, pela promotora Everything is New.

Numa entrevista publicada na última edição da revista Visão, Madonna explica que este seu último disco é uma homenagem ao fado, mas também às mornas de Cabo Verde e às sonoridades com que se cruzou em Lisboa, sobretudo através do músico Dino d’Santiago.

Em janeiro, arranca com seis concertos no Coliseu dos Recreios a digressão europeia de apresentação do disco.