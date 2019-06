"Coentrão desrespeitou o Benfica"

Médio grego do Benfica em entrevista ao desportivo Record.

Andreas Samaris, um dos jogadores que esteve em destaque esta época no Benfica, deu uma longa entrevista ao desportivo Record, onde recorda o momento com Fábio Coentrâo no jogo frente ao Rio Ave.

“O comportamento dele não foi uma surpresa para mim. Houve um passado, provocou-me várias vezes, ao intervalo disse umas coisas que não posso dizer publicamente. Desrespeitou, com palavras, o clube, e é uma coisa que eu não aceito, e conhecendo os meus colegas ninguém aceita isso”. Para Samaris “todos os jogadores que têm um passado no Benfica têm de o respeitar”.

Recorde-se que o médio grego deixou Fábio Coentrão de mão estendida no mesmo jogo frente ao Rio Ave. “Como não tenho respeito por aquilo que ele fez, achei que não devia dar-lhe a mão. Não estou a dizer que a minha atitude tenha sido correta, mas é a minha verdade, e foi o que senti na altura.”