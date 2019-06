Afinal, o concerto das Spice Girls em Wembley não foi o último

música Quando, sem Victoria Beckham, Geri, Mel C, Mel B e Emma chegaram ao fim de Goodbye, a última canção do concerto que, no Estádio de Wembley, em Londres, encerrava na noite de sábado a digressão que assinalou o regresso de uma das bandas que mais marcaram a década de 1990, o que se esperava era um novo adeus por tempo indeterminado.

Ao fim das três noites que encheram Wembley veio Mel B desfazer as dúvidas sobre as especulações nas redes sociais já sobre um eventual regresso aos palcos no próximo ano: “Vemo-nos em fevereiro, na Austrália”, afirmou, ainda que sem adiantar mais pormenores.

‘I was being a brat’ - Geri apologises for leaving the Spice Girls (in a way that connected with me, at least, more than ever) #spicegirls #spice #geri #icanbeabrattoo pic.twitter.com/0UPnshgC6F