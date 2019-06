Número de inscritos nos centros de emprego cai para mínimo de 28 anos

Dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP)

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego portugueses caiu para os 305.171 em maio. Este é o valor mais baixo dos últimos 28 anos.

Segundo dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), trata-se de uma descida de 12,9% em comparação com o período homólogo e de 5% face ao mês de abril.

"O desemprego registado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional desceu em maio para as 305,2 mil pessoas, o valor mais baixo dos últimos 28 anos. É preciso recuar a dezembro de 1991, altura em que havia 296,6 mil desempregados inscritos, para encontrar um número mais baixo de desempregados", refere o comunicado do Ministério do Trabalho e da Segurança Social.

O Governo frisa ainda que desde o início da legislatura (janeiro de 2016), o desemprego desceu 46,5%, ou seja, existem menos 265,2 mil pessoas inscritas nos centros de emprego. Foi registada também uma descida de 58,7% no desemprego jovem (menos 42,8 mil pessoas) e de 48,5% do desemprego de longa duração (menos 128,5 mil).