Ministro explica que algas encontradas nas praias de Carcavelos nada têm a ver com as encontradas nas águas do Algarve na semana passada

Foi levantada a interdição a banhos nas praias de Carcavelos, anunciou esta sexta-feira o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes.

De acordo com o governante, as algas encontradas nas águas do Algarve na ultima semana “não têm rigorosamente nada a ver com aquelas que apareceram em Carcavelos”.

"Sabemos hoje que não há problema nenhum", referiu o ministro, explicando que as algas que apareceram em Carcavelos se tratavam apenas de algas de outra cor e que não há qualquer perigo para os banhistas.

"Quando aparecem estes fenómenos que, sendo naturais não são normais, por precaução - porque as algas podem ter alguma toxicidade - é inibida a prática balnear", disse João Matos Fernandes, à margem de uma visita à praia de Alvor.

Também a Capitania do porto de Cascais confirmou que a bandeira verde foi hoje hasteada em todas as praias de Carcavelos.

"A situação de aparecimento de algas é normal, recorrente, não é confundível com o que se passou na costa algarvia durante a semana passada e, como tal, não representa um perigo de saúde pública", disse o capitão Pereira da Terra, citado pela agência Lusa.

"Hoje, porque as condições meteorológicas já estão diferentes, ainda se verifica alguma concentração de algas, mas muito menor do que ontem e, não representando um perigo para saúde pública, foi decidido voltar a hastear a bandeira verde em todas as praias do concelho de Cascais", acrescentou.