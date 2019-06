O adepto desolado

O Benfica aguarda telefonema do Banco por causa do seu brinquedo: 120 milhões de euros.

Jorge Mendes, o da ideia de duplicar os 60 milhões de pães também vai receber brinquedo: 12 milhões.

Até o FCP vai ter brinquedo. É fartar, vilanagem!

O Simeone tem uma tarefa simples e fácil que é estar obrigado a ganhar a Liga espanhola. ‘Mestre-escola’ de João Félix, acredita que ninguém o verá, a ele Simeone, a fugir em triunfal galope pela Puerta del Sol, já que com as suas aulas o miúdo Félix vai garantir a Liga e o que só Deus sabe.

Ao professor insigne teria eu aconselhado que já agora devia ter mandado contratar o resto da equipa do Benfica porque o rapaz já está habituado a brilhar com aqueles; não aconselharia contratar a Seleção porque isso dá menos jeito ao João.

Ficamos, portanto, a saber que o Félix só poderá evoluir com o Simeone e nunca avançaria nada com o Lage, o que deixou ficar este adepto com tristeza súbita e alma pesarosa.

Por cá, teremos transmissão em direto de todos os jogos do Atlético de Madrid, mesmo com o Lepe para a Taça del Rey, Rey que está mesmo doido por convidar o puto para ir lá jantar a casa.

Também por cá assistiremos à pescadinha de rabo na boca que é a nossa Liga, o Porto, o Sporting, o Benfica, o Braga, o Braga, o Benfica, o Sporting, o Porto, tudo numa rodinha de mão dada, tipo Matisse.

Entretanto, o Simeone que vai fazendo do João Félix um jogador a sério, e sabendo que o Messi não dura sempre, mandará recado ao Jorge Mendes dizendo que o jovem já está pronto para o Barcelona e como foi ele da ideia também quer 10%.

Passados muitos anos, e já em final de carreira, o João Félix regressará finalmente à casa-mãe – o FCP – para jogar à baliza.

Nem tudo me agrada nesta minha previsão, mas eu sou hoje, sem tirar nem pôr, um adepto desolado.

por Fernando Tordo