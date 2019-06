Uma toalha e um biquíni numa peça única? Já existe o Towelkini

Já imaginou usar uma toalha de praia que é também um biquíni? Pode parecer estranho, mas existe. A chamada Towelkini foi criada por Aria McManus, uma designer nova-iorquina e já está a dar que falar.

A Towekini custa 199 dólares, cerca de 174,72 euros, e foi criada para combinar duas coisas simples numa só.

Apesar de estar a ser comentada como uma invenção estranha, Aria McManus defende que a Towelkini é antes “engraçada e útil”.

“Pensei que um fato de banho e uma toalha seriam uma combinação engraçada e útil (...) Eu gostaria de andar por aí, deitar-me na praia, comprar um lanche e entrar na água", disse a criadora, citada pelo Daily Beast.

Aria McManus defende ainda que apesar do produto se estar a tornar viral, não o criou a pensar no marketing. A designer acredita que o sucesso da peça vem do seu conceito.