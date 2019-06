Braga recebe sete mil dançarinos de 51 países durante dez dias

Braga vai receber cerca de sete mil dançarinos de mais de meia centena de países, já a partir da próxima sexta-feira, até ao dia 6 de julho, o Dance World Cup, que constituirá o maior evento desportivo deste ano em Portugal e um dos maiores de sempre nesta cidade.

O empresário bracarense Ricardo Costa, um apaixonado da dança, pai da jovem bailarina Carolina Costa, uma das mais premiadas de sempre e o responsável direto pela realização, em Braga do Dance World Cup, afirmou ao Sol que “depois de o ano passado ficarmos em terceiro lugar, em Barcelona, a seguir a Espanha e a Inglaterra, vamos lutar para pela primeira vez conquistar o título mundial, pois Portugal tem toda as condições para isso”.

Sobre o sonho, agora concretizado, de trazer até Braga um evento que tem mais atletas que os Jogos Olímpicos de Inverno, Ricardo Costa explicou que “tal só foi possível graças a dois fatores, ambos muito importantes, a Câmara Municipal de Braga desde o primeiro momento apoiar a cem por cento a realização de tal evento na cidade, bem como o Altice Forum Braga, depois de ter sido amplamente renovado, permitir já este tipo de certames”.

“É um sonho que se concretiza, trata-se do maior evento desportivo este ano em Portugal, durante dez dias, com mais de 120 cerimónias, premiadas através de medalhas de ouro, prata e bronze, com o respetivo hino nacional, a começar esta sexta-feira ao final da tarde, com a cerimónia inaugural”, acrescentou Ricardo Costa, revelando que as provas poderão ser vistas em plataformas digitais via internet, como sucedeu o ano passado em Barcelona.

Maior evento desportivo do ano Ao todo, cerca de 20 mil pessoas, entre as quais sete mil atletas de 51 nacionalidades, são esperadas na cidade de Braga e a par das provas, o evento internacional contempla ainda masterclasses, um desfile de abertura no centro da cidade e quatro galas no Theatro Circo.

O Dance World Cup, a maior competição de dança do mundo, reúne, num só evento, as modalidades do ballet clássico, contemporâneo, hip-hop, street dance, acro dance, jazz, sapateado, comercial, folclore nacional e, pela primeira vez em 2019, as danças de salão.

A final do Dance World Cup realiza-se anualmente num país diferente e em 2019 coube a Braga receber esta competição, sucedendo a locais como Sitges (Barcelona, Espanha), Offenburg (Alemanha), Bucareste (Roménia), Jersey, Paris (França) ou Sardenha (Itália).

“O maior evento desportivo do ano em Braga e um dos maiores de sempre na história da cidade”, conforme a vereadora do Desporto, Sameiro Araújo, descreveu o Dance World Cup, uma competição mundial que junta cerca de sete crianças e jovens de 51 países e irá decorrer sempre no Altice Forum Braga, entre os dias 28 de junho e 6 de julho, em Braga.

O evento levará até Braga cerca de 20 mil de pessoas, entre atletas, staff e espectadores, que poderão, durante este período, assistir à competição e, ao mesmo tempo, “usufruir do que a cidade tem para oferecer na área patrimonial e cultural”, segundo os responsáveis.

Segundo destacou Sameiro Araújo, “Braga é uma cidade cada vez mais desportiva, ativa e cosmopolita que está nos grandes palcos internacionais a nível de eventos desportivos e esta será certamente uma iniciativa que ficará para a memória de todos os bracarenses”.

Carlos Silva, administrador da InvestBraga, considerou que a iniciativa “terá um impacto gigantesco” não só nesta cidade, como em toda a região envolvente, mencionando que o número de atletas envolvidos nesta competição se assemelha com o dos Jogos Olímpicos.