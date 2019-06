Passes de Família à venda a partir de julho

A modalidade do passe Navegante Família permite que três ou mais elementos do agregado familiar, com residência comprovada num dos 18 municípios da AML paguem, no máximo, o valor de dois passes metropolitanos, que corresponde a 80 euros.

Os utentes dos transportes públicos da Área Metropolitana de Lisboa (AML) poderão adquirir o passe Navegante Família a partir do dia 26 de julho, a poder ser utilizado a partir de agosto, por um valor máximo de 80 euros, foi anunciado esta quarta-feira num comunicado.

A modalidade do passe Navegante Família permite que três ou mais elementos do agregado familiar, com residência comprovada num dos 18 municípios da AML paguem, no máximo, o valor de dois passes metropolitanos, que corresponde a 80 euros. No caso de o passe ser Navegante Família municipal o valor será de 60 euros.

Os locais de venda ainda não são conhecidos.

Recorde-se que no passado dia 1 de abril ocorreu uma diminuição no preço do passe da Área Metropolitana de Lisboa (AML) que permite viajar por todos os concelhos por um custo máximo de 40 euros.