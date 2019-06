Carro com migrantes tenta fugir da polícia e acaba por ir contra edifício. 10 pessoas morreram

Pelo menos 10 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas na sequência de um acidente rodoviário na cidade de Meric, na Turquia, esta quarta-feira. Um autocarro em que seguiam migrantes acelerou para fugir de um controlo policial e acabou por ir contra um edifício.

"Às 4h45 (6h45 em Lisboa) um veículo suspeito foi mandado parar pelas forças de segurança, mas este não parou e na tentativa de escapar saiu da estrada e chocou contra um edifício", disse o governador de Edirne em comunicado.

Dez pessoas morreram no local do acidente e 30 ficaram feridas e foram transportadas para um hospital nas proximidades, de acordo com as autoridades turcas. Desconhece-se ainda se os ferimentos das vítimas são graves e a sua nacionalidade.